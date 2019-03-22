Вскоре украинцы смогут ездить в популярную страну без виз
С 14 апреля 2019 года граждане Украины смогут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз на срок до 30 дней.
Для поездки необходимо иметь заграничный паспорт (биометрический или небиометрический), сообщает Департамент консульской службы МИД Украины на Facebook-странице.
Читайте также: Стартовал безвизовый режим между Украиной и Уругваем
Независимо от цели путешествия, для пребывания на территории Таиланда сроком более 30 дней, необходимо получить визу в дипломатическом представительстве или консульском учреждении.
Украинские дипломаты напомнили путешественникам о необходимости застраховаться и соблюдать законодательство другой страны во время пребывания на ее территории.
"Безвизовые" страны для украинцев
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине20 ноября 2018 , 13:30
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы20 февраля , 15:53
Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко7 сентября 2016 , 15:43 1
В результате взрыва в Харькове никто не пострадал, — милиция9 февраля 2015 , 01:06 1
Вест Хэм с Ярмоленко совершил камбэк в Кубке английской лиги против Уимблдона29 августа 2018 , 00:05
Зинченко рассказал, что значит матч против сборной Италии9 октября 2018 , 22:51