Вскоре украинцы смогут ездить в популярную страну без виз

С 14 апреля 2019 года граждане Украины смогут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз на срок до 30 дней.

Для поездки необходимо иметь заграничный паспорт (биометрический или небиометрический), сообщает Департамент консульской службы МИД Украины на Facebook-странице.

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Независимо от цели путешествия, для пребывания на территории Таиланда сроком более 30 дней, необходимо получить визу в дипломатическом представительстве или консульском учреждении.

Украинские дипломаты напомнили путешественникам о необходимости застраховаться и соблюдать законодательство другой страны во время пребывания на ее территории.

"Безвизовые" страны для украинцев