Стартовал безвизовый режим между Украиной и Уругваем

15 февраля вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Украиной и Уругваем. Отныне украинцы могут беспрепятственно находиться в южноамериканской стране до 90 дней без необходимости оформлять визу.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его уругвайский коллега Луис Альмагро подписали соглашение об установлении безвизового режима между странами еще 26 июня 2018 года. Далее полгода понадобилось, чтобы разработать непосредственно положения соглашения. 27 декабря Кабинет Министров Украины утвердил соглашение с правительством Восточной Республики Уругвай.

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До Уругваю без візи! З сьогоднішнього дня громадяни України зможуть перебувати в Уругваї до 90 днів без візи! Бажаємо Вам цікавих і безпечних подорожей та приємних вражень!#безвіз #sinvisa pic.twitter.com/84Bq2iihF6 — UKR Embassy in ARG (@UKRinARG) 15 лютого 2019 р.

На очереди безвизовый режим с Северной Македонией. Дипломаты обеих стран уже договорились завершить процесс подготовки подписания соглашения о безвизе. А вот переговоры с Канадой по введению безвизового режима для Украины зашли в тупик.

В общем, Украина ведет переговоры о безвизовых или упрощенных визовых режимах с 22 странами мира, однако уже сейчас украинцы свободно и без виз могут посетить 86 государств, в 34 из которых нужен биометрический паспорт.

По словам президента Украины Петра Порошенко, украинцы могут свободно путешествовать в 131 страну мира. Он утверждает, что в этот список в 2018 году добавились 14 государств.

"Безвизовые" для украинцев страны