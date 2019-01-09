"Прогресса нет": посол рассказал, с какой страной никак не удается договориться о безвизе

Переговоры с Канадой по введению безвизового режима для Украины зашли в тупик.

Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в интервью "Укринформу".

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"В вопросе отмены виз для украинцев мы стоим на месте. Более того, нет у нас большого прогресса и в уменьшении количества отказов. Я еще не имею окончательной статистики по 2018 году, но, по итогам первых трех кварталов, количество отказов украинцам в канадских визах была на уровне 26%", – отметил дипломат.

По мнению Шевченко, это довольно странно, что, находясь в хороших отношениях с Украиной, Канада часто отказывает украинцамв визах.

Я считаю этот показатель (отказов в визах – 24 канал) слишком высоким и не вижу практических аргументов, которые могли бы его обосновать. Уровень отношений между государствами и межличностных отношений между гражданами не позволяет считать адекватным такое количество отказов, и мы продолжаем работать по этому вопросу с канадским правительством,

– добавил посол.