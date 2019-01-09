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      "Прогресу немає": посол розповів, з якою країною ніяк не вдається домовитись про безвіз

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      Українцям також відмовляють у канадських візах
      Українцям також відмовляють у канадських візах / Фото з відкритих джерел

      Переговори з Канадою щодо запровадження безвізового режиму для України зайшли у глухий кут.

      Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко в інтерв'ю "Укрінформу".

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      "У питанні скасування віз для українців ми стоїмо на місці. Більше того, немає у нас великого прогресу і в зменшенні кількості відмов. Я ще не маю остаточної статистики за 2018 рік, але, за підсумками перших трьох кварталів, кількість відмов українцям у канадських візах була на рівні 26%", – зазначив дипломат. 

      На думку Шевченка, це доволі дивно, що, перебуваючи у добрих відносинах з Україною, Канада часто відмовляє українцям у візах. 

      Я вважаю цей показник (відмов у візах – 24 канал) надто високим і не бачу практичних аргументів, які могли б його обґрунтувати. Рівень відносин між державами та міжособистісних стосунків між громадянами не дозволяють вважати адекватною таку кількість відмов, і ми продовжуємо працювати по цьому із канадським урядом,
      – додав посол. 

       

      Теги: Новини України Канада Безвізовий режим
      Джерело: 24 Канал
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