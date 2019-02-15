Стартував безвізовий режим між Україною та Уругваєм

15 лютого набула чинності угода про безвізовий режим між Україною та Уругваєм. Відтепер українці можуть безперешкодно перебувати у південноамериканській країні до 90 днів без необхідності оформлювати візу.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін і його уругвайський колега Луїс Альмагро підписали угоду про встановлення безвізового режиму між країнами ще 26 червня 2018 року. Далі півроку знадобилося, аби розробити безпосередньо положення угоди. 27 грудня Кабінет Міністрів України затвердив угоду з урядом Східної Республіки Уругвай.

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До Уругваю без візи! З сьогоднішнього дня громадяни України зможуть перебувати в Уругваї до 90 днів без візи! Бажаємо Вам цікавих і безпечних подорожей та приємних вражень!#безвіз #sinvisa pic.twitter.com/84Bq2iihF6 — UKR Embassy in ARG (@UKRinARG) 15 лютого 2019 р.

На черзі безвізовий режим з Північною Македонією. Дипломати обох країн вже домовились завершити процес підготовки підписання угоди про безвіз. А от переговори з Канадою щодо запровадження безвізового режиму для України зайшли у глухий кут.

Загалом, Україна веде перемовини щодо безвізу або спрощеного візового режиму з 22 країнами світу, проте вже зараз українці вільно та без віз можуть відвідати 86 держав, до 34 з яких потрібен біометричний паспорт.

За словами президента України Петра Порошенка, що українці мають змогу вільно мандрувати до 131 країни світу. Він переконує, що до цього списку у 2018 році додалися 14 держав.



"Безвізові" для українців країни