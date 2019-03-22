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      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
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      Відтепер українці можуть їздити до популярної країни без віз

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      Відтепер українці можуть їздити до популярної країни без віз
      Відтепер українці можуть їздити до популярної країни без віз / Фото з відкритих джерел

      З 14 квітня 2019 року громадяни України можуть подорожувати до Королівства Таїланд з туристичною метою без віз на термін до 30 днів.

      Для поїздки потрібно мати закордонний паспорт (біометричний або небіометричний), повідомляє Департамент консульської служби МЗС України на Facebook-сторінці.

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      Незалежно від мети подорожі, для перебування на території Таїланду строком більше 30 днів, необхідно отримати візу у дипломатичному представництві або консульській установі.

      Українські дипломати нагадали мандрівникам про необхідність застрахуватися і дотримуватися законодавства іншої країни під час перебування на її території.

      віза європа безвіз україна
      "Безвізові" країни для українців

       

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      Теги: Новини України Новини політики Таїланд Безвізовий режим Подорожі МЗС України
      Джерело: 24 канал
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