Відтепер українці можуть їздити до популярної країни без віз

З 14 квітня 2019 року громадяни України можуть подорожувати до Королівства Таїланд з туристичною метою без віз на термін до 30 днів.

Для поїздки потрібно мати закордонний паспорт (біометричний або небіометричний), повідомляє Департамент консульської служби МЗС України на Facebook-сторінці.

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Незалежно від мети подорожі, для перебування на території Таїланду строком більше 30 днів, необхідно отримати візу у дипломатичному представництві або консульській установі.

Українські дипломати нагадали мандрівникам про необхідність застрахуватися і дотримуватися законодавства іншої країни під час перебування на її території.



"Безвізові" країни для українців