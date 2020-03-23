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      МИД призывает вернуться в Украину до 27 марта

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      В связи с активным распространением коронавируса в мире, правительства государств устанавливают более строгие карантинные меры. МИД призывает граждан вернуться в Украину до 27 марта, пока еще возможны пассажирские рейсы.

      На сегодня единственной возможностью, которая позволяет вернуться в Украину на самолете, являются специальные рейсы авиакомпаний SkyUp, МАУ, Азур Эйр Украина. Если вы хотите попасть домой, важно успеть приобрести билеты на рейсы, которые будут осуществляться с 23 по 27 марта. Об этом сообщается на фейсбук-странице "Коронавирус в мире – оперативно от МИД Украины".

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      В сообщении отмечается, что все больше стран вводят строгие карантинные меры, которые скоро сделают невозможным любые пассажирские рейсы на неопределенный срок. Сейчас осуществляются специальные авиарейсы, которые согласованы с властями других государств.

      МИД призывает воспользоваться возможностью и вернуться в Украину в ближайшие 5 суток. Рейсы будут осуществлять авиакомпании SkyUp и МАУ. Наличие билетов можно отслеживать на их сайтах, но стоит поспешить, потому что билеты быстро раскупают.

      Также в сообщении отмечено, что если вы планируете ехать через страну транзитом, то он не должен превышать 24 часа. У вас должен быть билет в Украину до посадки на рейс в эту страну.

      За обновлением информации следите на официальных страницах МИД и Министерства инфраструктуры, авиакомпаний.

      Отметим, в Украине по состоянию на 23 марта зафиксировано 73 случая коронавируса. Один пациент из Черновицкой области полностью выздоровел. Три человека, к сожалению, умерли. Людей призывают соблюдать карантин и оставаться дома, а при первых признаках заболевания – обращаться к семейному врачу.


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      Автор: Кристина Кобак
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Новости политики Карантин в Украине 2020 Коронавирус Covid-19 SkyUp МАУ Эвакуация украинцев авиация Путешествия МИД Украины
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