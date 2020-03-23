МЗС закликає повернутися в Україну до 27 березня

У зв'язку із активним поширенням коронавірусу у світі, уряди держав встановлюють більш суворі карантинні заходи. МЗС закликає громадян повернутися в Україну до 27 березня, поки ще можливі пасажирські рейси.

На сьогодні єдиною можливістю, яка дозволяє повернутися в Україну літаком, є спеціальні рейси авіакомпаній SkyUp, МАУ, Азур ейр Україна. Якщо ви прагнете потрапити додому, важливо встигнути придбати квитки на рейси, які здійснюватимуться з 23 по 27 березня. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці "Коронавірус у світі – оперативно від МЗС України".

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У повідомленні наголошується, що все більше країн запроваджують суворі карантинні заходи, які скоро унеможливлять буд-які пасажирські рейси на невизначений термін. Наразі здійснюються спеціальні авіарейси, які погоджені з владами інших держав.

МЗС закликає скористатися можливістю та повернутися в Україну в найближчі 5 діб. Рейси будуть здійснювати авіакомпанії SkyUp та МАУ. Наявність квитків можна відслідковувати на їх сайтах, проте варто поспішити, бо квитки швидко розкуповують.

Також у повідомленні зазначено, що якщо ви плануєте їхати через країну транзитом, то він не має перевищувати 24 години. Ви повинні мати квиток в Україну до посадки на рейс до цієї країни.

За оновленням інформації слідкуйте на офіційних сторінках МЗС та Міністерства інфраструктури, авіакомпаній.

Зазначимо, в Україні станом на 23 березня зафіксовано 73 випадки коронавірусу. Один пацієнт з Чернівецької області повністю одужав. Троє людей, на жаль, померли. Людей закликають дотримуватися карантину та залишатися вдома, а при перших ознаках захворювання – звертатися до сімейного лікаря.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу