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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      МЗС закликає повернутися в Україну до 27 березня

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      МЗС закликає повернутися в Україну до 27 березня / Фото з відкритих джерел

      У зв'язку із активним поширенням коронавірусу у світі, уряди держав встановлюють більш суворі карантинні заходи. МЗС закликає громадян повернутися в Україну до 27 березня, поки ще можливі пасажирські рейси.

      На сьогодні єдиною можливістю, яка дозволяє повернутися в Україну літаком, є спеціальні рейси авіакомпаній SkyUp, МАУ, Азур ейр Україна. Якщо ви прагнете потрапити додому, важливо встигнути придбати квитки на рейси, які здійснюватимуться з 23 по 27 березня. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці "Коронавірус у світі – оперативно від МЗС України".

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      У повідомленні наголошується, що все більше країн запроваджують суворі карантинні заходи, які скоро унеможливлять буд-які пасажирські рейси на невизначений термін. Наразі здійснюються спеціальні авіарейси, які погоджені з владами інших держав.

      МЗС закликає скористатися можливістю та повернутися в Україну в найближчі 5 діб. Рейси будуть здійснювати авіакомпанії SkyUp та МАУ. Наявність квитків можна відслідковувати на їх сайтах, проте варто поспішити, бо квитки швидко розкуповують.

      Також у повідомленні зазначено, що якщо ви плануєте їхати через країну транзитом, то він не має перевищувати 24 години. Ви повинні мати квиток в Україну до посадки на рейс до цієї країни.

      За оновленням інформації слідкуйте на офіційних сторінках МЗС та Міністерства інфраструктури, авіакомпаній.

      Зазначимо, в  Україні станом на 23 березня зафіксовано 73 випадки коронавірусу. Один пацієнт з Чернівецької області повністю одужав. Троє людей, на жаль, померли. Людей закликають дотримуватися карантину та залишатися вдома, а при перших ознаках захворювання – звертатися до сімейного лікаря.


      Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Христина Кобак
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 SkyUp МАУ Коронавірус Covid-19 Евакуація українців Новини політики авіація Подорожі МЗС України Новини України
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