МИД РФ запустило флешмоб, чтобы привлечь внимание к "украинскому неонацизму"

Министерство иностранных дел России запустило флешмоб, в котором предлагает распространять информацию о проявлениях ксенофобии и неонацизма в Украине.

Об этом говорится на странице российского ведомства в Facebook.

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По словам МИД, в Украине после Революции Достоинства "национализм, неприкрытая ксенофобия и неонацизм прочно вошли в политический мейнстрим Украины".

"Давайте поможем киевскому режиму взглянуть правде в глаза и начнем отмечать хэштегом #ИхТамНет свидетельства проявления ксенофобии и неонацизма", – заявили в МИД РФ.

К таким организациям российское ведомство отнесло "Правый сектор" и "Национальный корпус".