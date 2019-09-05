МИД Украины направило Боснии протест из-за слов о "российском Крыме"

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с высказываниями члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика о, якобы, принадлежности России оккупированного Крыма.

Резонансное заявление Додика было озвучено несколько дней назад в разговоре с изданием "Русский репортер". Отвечая на вопрос журналиста о возможном признании Боснией Крыма как части России, Додик заявил. "У меня вопрос: а разве Крым не часть России? Для меня это Россия, а что касается других... Босния вряд ли сможет признать, ведь необходим не только мой голос". В этом же интервью Додик анонсировал желание посетить оккупированный украинский полуостров.

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Как сообщает пресс-служба МИД, Украина напомнила, что поездки иностранных должностных лиц в Крым без согласования с украинской стороной являются откровенным нарушением, что и сделал Додик.

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с высказываниями члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика в ходе его интервью изданию "Русский репортер" о, якобы, принадлежности временно оккупированной Автономной Республики Крым Российской Федерации,

– говорится в заявлении МИД.

Также в украинском ведомстве отметили, что ценят официальную позицию коллегиального Президиума Боснии и Герцеговины по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и воспринимает указанные высказывания Додика как "выражение его собственного видения ситуации".

Кто такой Милорад Додик?

Политик, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины с 15 ноября 2010 года по 19 ноября 2018 года. Был премьером Республики Сербской в 1998-2001 гг. и 2006-2010 гг. Руководитель Союза независимых социал-демократов.



Неоднократно оказывался в центре скандалов из-за своих политических взглядов. В частности, в 2010 году, на 15-ю годовщину резни в Сребренице, Додик сообщил, что он признает убийства, которые там произошли, но не рассматривает эту трагедию, как геноцид, вопреки решению международного суда. В 2016 году Додик назвал студенческое общежитие в Пале в честь лидера сербских боевиков Радована Караджича. Это практически совпало по времени с тем, как Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии приговорил Караджича за совершенные им военные преступления.



Также Додик неоднократно публично подчеркивал, что считает Боснию и Герцеговину, сложившуюся в нынешнем виде в результате Дейтонских соглашений, ошибкой.