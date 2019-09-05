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      МЗС України надіслало Боснії протест через слова про "російський Крим"

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      Мілорад Додік
      Мілорад Додік / Фото з відкритих джерел

      Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку із висловлюваннями члена президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка щодо, нібито, приналежності Росії окупованого Криму.

      Резонансна заява Додіка була озвучена кілька днів тому у розмові із виданням "Русский репортер". Відповідаючи на питання журналіста щодо можливого визнання Боснією Криму як частини Росії, Додік заявив. "У мене питання: а хіба Крим не частина Росії? Для мене це Росія, а що стосується інших... Боснія навряд чи зможе визнати, адже необхідний не тільки мій голос". У цьому ж інтерв’ю Додік анонсував бажання відвідати окупований український півострів.

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      Як повідомляє прес-служба МЗС, Україна нагадала, що поїздки іноземних посадовців до Криму без погодження з українською стороною є відвертим порушенням, що й зробив Додік.

      Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку із висловлюваннями члена президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка у ході його інтерв’ю виданню "Руський репортер" щодо, нібито, приналежності тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим Російській Федерації",
      – йдеться у заяві МЗС.

      Також в українському відомстві зазначили, що цінують офіційну позицію колегіальної президії Боснії і Герцеговини щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України і сприймає зазначені висловлювання Додіка як "вираження його власного бачення ситуації".

      Хто такий Мілорад Додік? Політик, президент Республіки Сербської Боснії і Герцеговини з 15 листопада 2010 року по 19 листопада 2018 роки. Був прем’єром Республіки Сербської у 1998-2001 рр. та 2006-2010 рр. Керівник Союзу незалежних соціал-демократів.

      Неодноразово опинявся у центрі скандалів через свої політичні погляди. Зокрема, у 2010 році, на 15-ті роковини різанини у Сребрениці, Додік повідомив, що він визнає вбивства, які там сталися, але не розглядає цю трагедію, як геноцид, всупереч рішенням міжнародного суду. У 2016 році Додік назвав студентський гуртожиток в Пале на честь лідера сербських бойовикі Радована Караджича. Це практично співпало у часі із тим, як Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії засудив Караджича за скоєні ним військові злочини.

      Також Додік неодноразово публічно наголошував, що вважає Боснію і Герцеговину, сформовану в нинішньому вигляді в результаті Дейтонських угод, помилкою.

       

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія МЗС України Анексія Криму Боснія і Герцеговина
      Джерело: 24 канал
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