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      МЗС України висловило протест угорському дипломату через заяву про "громадянську війну"

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      МЗС України
      МЗС України / Фото з відкритих джерел

      Міністерство закордонних справ України висловило протест державному секретарю Канцелярії Прем’єр-міністра Угорщини Трістану Азбею через його заяву про "громадянську війну" в Україні.

      В українському МЗС наголосили, що Трістан Азбей використав неприпустиму риторику у своєму виступі 30 серпня, заявивши про "кризу громадянської війни" в Україні.

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      У відомстві зазначили, що в зв’язку з цією заявою до МЗС України викликали тимчасову повірену у справах Угорщини в Україні Крістіну Марфі – їй було висловлено рішучий протест.

      Категорично неприйнятною для України є ситуація, коли високі посадові особи сусідньої держави називають триваючу з 2014 року збройну російську агресію проти України "громадянською війною",
      – заявили у МЗС.

      У дипломатичному відомстві наголосили, що слова Азбея "не лише не відповідають дійсності, а й суперечать офіційній позиції країн – членів ЄС і НАТО, до яких належить також і Угорщина та нагадали, що країна має дотримуватися офіційної позиції стосовно російської агресії проти України.

      МЗС України також зазначили, що розраховують на подальшу солідарність партнерів у підтримці територіальної цілісності та суверенітету України та наголосили на необхідність називати речі своїми іменами.

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      Теги: Новини України Новини політики МЗС України Угорщина Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі
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