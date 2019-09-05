Министерство иностранных дел Украины выразило протест государственному секретарю Канцелярии Премьер-министра Венгрии Тристану Азбею из-за его заявления о "гражданской войне" в Украине.

В украинском МИД подчеркнули, что Тристан Азбей использовал недопустимую риторику в своем выступлении 30 августа, заявив о "кризисе войны" в Украине.

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В ведомстве отметили, что в связи с этим заявлением в МИД Украины вызвали временную поверенную в делах Венгрии в Украине Кристину Марфе – ей был выражен решительный протест.

Категорически неприемлемая для Украины ситуация, когда высокие должностные лица соседнего государства называют продолжающуюся с 2014 года вооруженную российскую агрессию против Украины "гражданской войной",

– заявили в МИД.

В дипломатическом ведомстве отметили, что слова Азбея "не только не соответствуют действительности, но и противоречат официальной позиции стран – членов ЕС и НАТО, к которым относится также и Венгрия и напомнили, что страна должна придерживаться официальной позиции относительно российской агрессии против Украины.

МИД Украины также отметили, что рассчитывают на дальнейшую солидарность партнеров в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и отметили необходимость называть вещи своими именами.