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      МИД Украины выразил протест венгерскому дипломату из-за заявления о "гражданской войне"

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      МИД Украины
      МИД Украины / Фото из открытых источников

      Министерство иностранных дел Украины выразило протест государственному секретарю Канцелярии Премьер-министра Венгрии Тристану Азбею из-за его заявления о "гражданской войне" в Украине.

      В украинском МИД подчеркнули, что Тристан Азбей использовал недопустимую риторику в своем выступлении 30 августа, заявив о "кризисе войны" в Украине.

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      В ведомстве отметили, что в связи с этим заявлением в МИД Украины вызвали временную поверенную в делах Венгрии в Украине Кристину Марфе – ей был выражен решительный протест.

      Категорически неприемлемая для Украины ситуация, когда высокие должностные лица соседнего государства называют продолжающуюся с 2014 года вооруженную российскую агрессию против Украины "гражданской войной",
      – заявили в МИД.

      В дипломатическом ведомстве отметили, что слова Азбея "не только не соответствуют действительности, но и противоречат официальной позиции стран – членов ЕС и НАТО, к которым относится также и Венгрия и напомнили, что страна должна придерживаться официальной позиции относительно российской агрессии против Украины.

      МИД Украины также отметили, что рассчитывают на дальнейшую солидарность партнеров в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и отметили необходимость называть вещи своими именами.

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Новости России Украина – Россия Венгрия МИД Украины
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