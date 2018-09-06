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МИД Украины распространил фейк о гигантском арбузе якобы с Херсонщины: фото

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Гигантский арбуз
Гигантский арбуз / Фото из открытых источников

Министерство иностранных дел Украины опубликовало на своей Facebook-странице неправдивую новость о том, что якобы на Херсонщине был выращен гигантский арбуз весом в 119 килограммов.

"Самая большая ягода в мире. Вот такие арбузы родит щедрая земля Херсонщины", – говорится в сообщении ведомства.

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МЗС кавун фейк Херсон
Сообщение МИД Украины о большом арбузе

Отметим, что фотографией этого гигантского арбуза якобы с Херсонщины активно делятся пользователи социальных сетей. Так, новостью поделился депутат городского совета Херсона Виталий Богданов.

Кавун Херсон фейк
ПОст Богданова о большом арбузе якобы с Херсонщины

На самом деле этот арбуз был выращен в 2013 году в американском штате Мичиган. Об этом свидетельствуют данные на сайте "Клуб любителей гигантских арбузов".

"Это фото Билла в 2013 году. Он установил новый рекорд штата Мичиган, а также новый мировой рекорд!", – говорится в описании фото.

Кавун-велетень США
Гигантский арбуз был выращен в США в 2013 году

Теги: Новости Украины Новости политики Новости Херсона Курьезные новости Рекорды МИД Украины
Источник: 24 канал
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