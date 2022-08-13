А эти нарративы начали использовать, готовясь к войне с Украиной. Денис Казанский рассказал, откуда на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей появились вбросы о "бандеровцах". Об этом украинский журналист и блоггер из Донецка сказал в эфире 24 канала.

Внимание До 24 февраля Донбасс уверенно шел к "приднестровскому сценарию", – Казанский.

На самом деле этот нарратив начали раздувать и пиарить еще наши местные регионалы, донбасские элиты.

– сказал Казанский.

По его словам, эта история началась с политического противостояния, когда условные "донецкие" пытались захватить власть в Украине.

Откуда взялся миф о "бандеровцах"

И когда впервые янукович баллотировался в президенты и соревновался с Ющенко, политтехнологи и сделали этот миф о "бандеровцах, желающих покорить Донбасс и уничтожить его промышленность".

"И для того, чтобы привлечь голоса своего базового электората, им нужно было его мобилизовать", – добавил журналист.

Как этого добиться? Надо было создать такое впечатление, что Донбасс – это такая крепость, которая находится в осаде. А потом создать образ опасного "врага", часто вымышленного (такими были жители Запада Украины). Таким образом и запугать дончан.

И уже в 2014 году Россия использовала это. Это была хорошо подготовленная почва, добавил Казанский.

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Казанский о судьбах Донбасса и Крыма