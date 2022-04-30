Об этом в эфире 24 канала заявил украинский журналист Роман Цымбалюк. Он убежден, что мифы о "братстве" украинцев и россиян уничтожены навсегда.

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По мнению Цымбалюка, ненависть у большинства граждан Украины и России – взаимная.

Глупые мифы о "дружбе народов", так называемое братство – Владимир Путин просто слив в унитаз,

– подчеркнул украинский журналист.

Он добавил, что миф о "дружбе народов" существовал примерно 350 лет. Во время полномасштабной войны Украина доказала, что мы – независимое государство, а все, кто против этого – будут уничтожены.

Верят ли россияне в "дружбу" с Украиной

В то же время на вопрос ведущего, действительно ли россияне достаточно верят в какое-то "восстановление отношений" с Украиной, Цымбалюк ответил утвердительно.

Отметим, что в Украине активно демонтируют символы так называемой дружбы Украины и России. К примеру, 26 апреля из центра Киева убрали монумент.

Советская скульптура состояла из двух рабочих и якобы являлась символом "воссоединения Украины и России". Символично, что при демонтаже у одной из фигур оторвалась голова.

Цимбалюк о "дружбе народов" смотрите видео