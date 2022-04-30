Про це в ефірі 24 каналу заявив український журналіст Роман Цимбалюк. Він переконаний, що міфи про "братерство" українці та росіян знищені назавжди.

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На думку Цимбалюка, ненависть у більшості громадян України та Росії – взаємна.

Дурні міфи про "дружбу народів", так зване братерство – Володимир Путін просто злив в унітаз,

– наголосив український журналіст.

Він додав, що міф про "дружбу народів" існував приблизно 350 років. Під час повномасштабної війни Україна довела, що ми – незалежна держава, а всі, хто проти цього – будуть знищені.

Чи вірять росіяни у "дружбу" з Україною

Водночас на запитання ведучого, чи справді росіяни досить вірять на якесь "відновлення стосунків" з Україною, Цимбалюк відповів ствердно.

Зауважимо, в Україні активно демонтують символи так званої дружби України та Росії. Наприклад, 26 квітня з центру Києва прибрали монумент.

Радянська скульптура складалась з двох робітників й нібито була символом "возз'єднання України та Росії". Символічно, що під час демонтажу в однієї із фігур відірвалась голова.

Цимбалюк про "дружбу народів" дивіться відео