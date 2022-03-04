Все мифы о сильном войске России развенчиваются. Об этом в эфире 24 канала сказал ветеран войны в Донбассе и блогер.

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Мы побеждаем, – военный

По его словам, украинские защитники могут отступать. Будут бои, которые Украина не выигрывает, будут потери.

Однако мы побеждаем. "Сегодня они зайдут в Херсон, завтра они из него выйдут. Послезавтра они попытаются зайти в Харьков, из которого их тоже выбьют", – сказал он.

Это длится уже 9 день. Кто они? Вторая по мощи армия в мире? Этот миф о российской мощи просто разбился об Украину,

– подчеркнул военный.

Он заверил, что у Украины и украинцев все отлично, в России – нет. Вероятно, оккупанты рассчитывали на скорую победоносную войну. Наверное, ее можно так назвать, но не с их стороны.