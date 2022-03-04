Усі міфи про сильне військо Росії розвінчуються. Про це в ефірі 24 каналу сказав ветеран війни на Донбасі, блогер.

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Ми перемагаємо, – військовий

За його словами, українські захисники можуть відступати. Будуть бої, які Україна не виграватиме, будуть втрати.

Однак ми перемагаємо. "Сьогодні вони зайдуть в Херсон, завтра вони з нього вийдуть. Післязавтра вони спробують зайти в Харків, з якого їх теж виб'ють", – сказав він.

Це триває вже 9 день. Хто вони? Друга за потужністю армія у світі? Цей міф про російську потужність просто розбився об Україну,

– наголосив військовий.

Він запевнив, що в України та українців все чудово, в Росії – ні. Ймовірно, окупанти розраховували на швидку переможну війну. Мабуть, її можна так назвати, але не з їхньої сторони.

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