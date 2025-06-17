В разговоре с 24 Каналом полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал об особенностях авиаударов МиГ-29 и зачем их масштабировать.

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Как авиабомбы разносят в ноль командный пункт

Украинские МиГ-29 могут сбрасывать 250-килограммовые авиабомбы GBU-62 или JDAM под прикрытием F-16, которые имеют серьезную систему противодействия российскому ПВО. РЭБ давит на противовоздушную оборону врага, и МиГ-29, который фактически используют как бомбардировщик, сбрасывает авиабомбы.

Мы видели два взрыва, вот это две 250-килограммовые авиабомбы, которые разносят в ноль командный пункт россиян. Это фактически украинские КАБ. МиГ-29 это легкий истребитель, ему удобнее поднимать 250-килограммовые авиабомбы и сбрасывать их,

– сказал Свитан.

Он отметил, что по командному пункту россиян в Олешках было сброшено две авиабомбы, отклонение примерно пару метров. Сейчас Силы обороны демонстрируют, каким должно быть наступление по суше – сначала должна отработать авиация бомбами. Впрочем, для выполнения боевой задачи должны быть сброшены тысячи авиабомб. Только после того, как отработает авиация, на зачистку должна выходить пехота.

Пока у нас нет возможности сбрасывать на голову противнику тысячи авиабомб, то никаких наступательных операций не должно быть. Однако подобные операции нужно масштабировать. Для этого должно быть большое количество самолетов – бомбы у нас есть, просто не хватает самолетов.