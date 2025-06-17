У розмові з 24 Каналом полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів про особливості авіаударів МіГ-29 та навіщо їх масштабувати.

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Як авіабомби розносять в нуль командний пункт

Українські МіГ-29 можуть скидати 250-кілограмові авіабомби GBU-62 чи JDAM під прикриттям F-16, які мають серйозну систему протидії російському ППО. РЕБ тисне на протиповітряну оборону ворога, й МіГ-29, який фактично використовують як бомбардувальник, скидає авіабомби.

Ми бачили два вибухи, от це дві 250-кілограмові авіабомби, які розносять в нуль командний пункт росіян. Це фактично українські КАБ. МіГ-29 це легкий винищувач, йому зручніше підіймати 250-кілограмові авіабомби й скидати їх,

– мовив Світан.

Він зазначив, що по командному пункту росіян в Олешках було скинуто дві авіабомби, відхилення приблизно пару метрів. Зараз Сили оборони демонструють, яким має бути наступ по суходолу – спершу має відпрацювати авіація бомбами. Втім, для виконання бойового завдання мають бути скинуті тисячі авіабомб. Лише після того, як відпрацює авіація, на зачистку повинна виходити піхота.

Поки у нас немає можливості скидати на голову противнику тисячі авіабомб, то ніяких наступальних операцій не повинно бути. Проте подібні операції потрібно масштабувати. Для цього має бути велика кількість літаків – бомби у нас є, просто не вистачає літаків.