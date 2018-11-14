Миграционный кризис в Европе: какие страны не поддержали пакт ООН

В среду, 14 ноября, Чехия пополнила ряды стран Европейского Союза, которые отказываются от пакта Организации Объединенных Наций относительно миграции. Дебаты о подписании этого документа происходят и в парламенте Болгарии.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Значительное количество лиц убегает от конфликтов и бедности на Ближнем Востоке, в Африке – в Европе зафиксирован наибольший приток мигрантов со времен Второй мировой войны.

Договор об упорядоченной миграции было утверждено в июле 2018 года всеми 193 членами ООН, кроме Соединенных Штатов. Миграционный пакт ООН, который будет регулировать обращение с людьми, что мигрируют, планируют официально утвердить в Марокко в декабре 2018-го. Документ касается вопросов защиты мигрантов и их интеграции в общество новых стран.



Количество мигрантов растет

"Чехия давно поддерживает принцип отделения нелегальной миграции от законной. Окончательный текст договора не отражает этих стремлений", – подчеркнул на пресс-конференции вице-премьер-министр республики Ричард Брабек.

Чешские опасения были разделены правыми правительствами Венгрии и Австрии, которые также заявили, что не подпишут соглашение.

Совет министров Болгарии также не поддерживает пакт ООН, парламент государства должен голосовать по этому вопросу в среду, 14 ноября.

О чем говорится в международном пакте ООН о миграции?34-страничный договор о миграции объясняет общий подход к миграции по всему миру и включает в себя 23 задания, которые направлены на улучшение организации потоков беженцев, определение и защиту их прав. Страны-участницы соглашаются уменьшать давление на страны с большим количеством мигрантов и способствовать интеграции этих людей в общество.