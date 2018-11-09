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      Миграционный кризис в Европе: сколько беженцев поселились в Украине

      Запятая 79 Читати новину українською

      С 2015-го на политической арене остро встал вопрос нелегальной миграции. Европа разделилась на два лагеря: одни помогают нуждающимся, другие наоборот – закрывают границы и ведут жесткую антимиграционную политику. В стороне не осталась и Украина, которая стала буфером для переправки нелегалов в Европу.

      В июне 2003-го в ЕС появился Дублинский договор. Документ определял, кто из участников Европейского Союза будет нести ответственность за распределение беженцев Европой.

      Читайте также: Что такое Европейский Союз и когда туда примут Украину

      Обычно, этими странами были Италия, Греция и Испания. Потому что именно эти страны попадались на пути мигрантов.


      Дублинский договор распределял беженцев по Европе

      Но ситуация изменилась в 2015-м, пока Берлин не открыл двери для сирийцев. Вот тогда и началась настоящая катастрофа. За год в Европу ворвались более миллиона просителей убежища.

      Мы хотим в Германию. Я мечтаю стать врачом, но у меня дома такой возможности нет. Никто не заслуживает такой жизни. Мы же все люди,
      – сказала беженка из Сирии.

      Нелегалы едут в Европу в поисках лучшей жизни. Это эмигранты из Африки, Азии и Ближнего Востока. Сирийцы, афганцы, турки и иранцы переправляются на европейский континент тремя путями: Средним и Восточным Средиземноморьем и Западными Балканами. Некоторые проходят через Украину. Так они планируют через границу попасть в Венгрию, а уже оттуда к самым богатым странам ЕС.

      Перейти сухопутную границу без документов невозможно. Поэтому беженцы впадают в крайности и плывут Средиземным морем. Контрабандисты переправляют их за 700 евро. Путешествие не из легких – оно может длиться от 6 до 20 месяцев. Люди плывут с минимальными запасами провизии, в полной антисанитарии и далеко не всем удается выжить. Многие погибают от болезней, обезвоживания, накладывают на себя руки или тонут. С начала 2018-го полторы тысячи погибли. Почти 76 тысяч попали в Европу Средиземным морем.


      Только в 2018-ом в Европу Средиземным морем попало 76 тысяч беженцев

      Сколько в Европе, в частности в Украине, в целом проживает беженцев и какие это имеет последствия – смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины Новости политики беженцы Евросоюз Запятая
      Источник: 24 канал
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