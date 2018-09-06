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Что такое Европейский Союз и когда туда примут Украину

Запятая 27 Читати новину українською

В июне 2017 года Украина получила безвизовый режим. С правом на беспрепятственные поездки в Европу и отдельные части Шенгенской зоны, украинцы заговорили об открытом пути в ЕС.

К концу Второй Мировой войны Европа ослабла и начала восстанавливать свои позиции на международной арене. Между тем Советский Союз активно пытался распространять коммунистическую идеологию далеко за пределами своих территорий.

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Первые попытки наладить стабильность на старом континенте прозвучали из уст Уинстона Черчилля.

Мы должны создать своеобразные "Соединенные Штаты Европы". Только таким образом сотни миллионов тружеников смогут вернуться к простым жизненным радостям и надеждам, – говорил Уинстон Черчилль.

В 1951 году появляются первые зародыши Европейского Союза – 6 стран (Бельгия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция, ФРГ) образуют Европейское сообщество по углю и стали.

Еще одним важным фактором быстрых темпов формирования Европейского Союза стала Холодная Война. Чтобы уберечь себя от рук Советского Союза Европейская шестерка подписывает ряд договоренностей. Среди них – договоры о зоне свободной торговли и атомной энергии. Со временем Союз превратился в сильного игрока международной арены. Так появился единственный законодательный орган – Европейский парламент.

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Для того, чтобы расширить свои границы, политики придумали европейскую интеграцию. Процесс, который должны были пройти все страны, которые хотели вступить в ЕС, занимал он несколько лет и предусматривал изменения в политической, юридической, социальной и экономических сферах. Это давало возможность обычным людям зарабатывать и тратить больше.

Как и любая другая страна, Европейский Союз имеет свою символику. Гимн под названием "Ода к радости" – это фрагмент симфонии Бетховена. Имеет и собственный лозунг – единство в многообразии (In varietate concordia) и конечно же флаг. Флаг на котором изображены 12 звезд.

Прапор Європейського Союзу
Флаг Европейского Союза

Но есть несколько стран претендентов в ЕС. Среди которых и Украина, для которой путь евроинтеграции оказался очень не простым. Паузу в отношениях с ЕС поставил Виктор Янукович, который в 2013 году не подписал соглашение об ассоциации Украины.

С новой властью пришли и новые обещания. 7 июня 2014-го Петр Порошенко пообещал безвиз в первый же день 15-го года. Не получилось. За все время президентства старт безвизового режима переносили по меньшей мере 11 раз пока его не получили в июне 2017 года.

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Украина движется в направлении Европы. Для того, чтобы стать ее членом нужно пройти несколько этапов. Однако наше государство из-за низкого уровня жизни, коррупции и почти полного отсутствия инвестиций находится только на первом этапе. Сегодня ЕС является крупнейшим в истории Европы союзом, который когда-либо существовал. Он насчитывает 28 стран-членов с общей экономикой, судом, армией и политикой.

Больше о создании Европейского Союза – смотрите в программе "Кома".

Теги: Новости Украины Новости политики Евросоюз История Безвизовый режим Запятая
Источник: 24 канал
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