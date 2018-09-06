Что такое Европейский Союз и когда туда примут Украину

В июне 2017 года Украина получила безвизовый режим. С правом на беспрепятственные поездки в Европу и отдельные части Шенгенской зоны, украинцы заговорили об открытом пути в ЕС.

К концу Второй Мировой войны Европа ослабла и начала восстанавливать свои позиции на международной арене. Между тем Советский Союз активно пытался распространять коммунистическую идеологию далеко за пределами своих территорий.

Читайте также: У вас гражданская война: почему международные организации поддерживают Кремль

Первые попытки наладить стабильность на старом континенте прозвучали из уст Уинстона Черчилля.

Мы должны создать своеобразные "Соединенные Штаты Европы". Только таким образом сотни миллионов тружеников смогут вернуться к простым жизненным радостям и надеждам, – говорил Уинстон Черчилль.

В 1951 году появляются первые зародыши Европейского Союза – 6 стран (Бельгия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция, ФРГ) образуют Европейское сообщество по углю и стали.



Еще одним важным фактором быстрых темпов формирования Европейского Союза стала Холодная Война. Чтобы уберечь себя от рук Советского Союза Европейская шестерка подписывает ряд договоренностей. Среди них – договоры о зоне свободной торговли и атомной энергии. Со временем Союз превратился в сильного игрока международной арены. Так появился единственный законодательный орган – Европейский парламент.

Читайте также: Круты: история одной "измены", которая стала победой

Для того, чтобы расширить свои границы, политики придумали европейскую интеграцию. Процесс, который должны были пройти все страны, которые хотели вступить в ЕС, занимал он несколько лет и предусматривал изменения в политической, юридической, социальной и экономических сферах. Это давало возможность обычным людям зарабатывать и тратить больше.



Как и любая другая страна, Европейский Союз имеет свою символику. Гимн под названием "Ода к радости" – это фрагмент симфонии Бетховена. Имеет и собственный лозунг – единство в многообразии (In varietate concordia) и конечно же флаг. Флаг на котором изображены 12 звезд.



Флаг Европейского Союза



Но есть несколько стран претендентов в ЕС. Среди которых и Украина, для которой путь евроинтеграции оказался очень не простым. Паузу в отношениях с ЕС поставил Виктор Янукович, который в 2013 году не подписал соглашение об ассоциации Украины.



С новой властью пришли и новые обещания. 7 июня 2014-го Петр Порошенко пообещал безвиз в первый же день 15-го года. Не получилось. За все время президентства старт безвизового режима переносили по меньшей мере 11 раз пока его не получили в июне 2017 года.

Читайте также: От верных соратников до злейших врагов: история отношений СССР и Германии

Украина движется в направлении Европы. Для того, чтобы стать ее членом нужно пройти несколько этапов. Однако наше государство из-за низкого уровня жизни, коррупции и почти полного отсутствия инвестиций находится только на первом этапе. Сегодня ЕС является крупнейшим в истории Европы союзом, который когда-либо существовал. Он насчитывает 28 стран-членов с общей экономикой, судом, армией и политикой.



Больше о создании Европейского Союза – смотрите в программе "Кома".