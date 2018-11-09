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      Міграційна криза у Європі: скільки біженців оселились в Україні

      Кома 196 Читать новость на русском

      Із 2015-го на політичній арені гостро постало питання нелегальної міграції. Європа розділилася на два табори: одні допомагають нужденним, інші навпаки – закривають кордони і ведуть жорстку антиміграційну політику. Осторонь не залишилася й Україна, яка стала буфером для переправлення нелегалів до Європи.

      У червні 2003-го в ЄС з'явився Дублінський договір. Документ визначав, хто із учасників Європейського Союзу нестиме відповідальність за розподіл біженців Європою.

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      Зазвичай, цими країнами були Італія, Греція та Іспанія. Бо саме ці країни траплялися на шляху мігрантів.


      Дублінський договір розподіляв біженців Європою

      Та ситуація змінилася 2015-го, поки Берлін не відкрив двері для сирійців. От тоді і почалася справжня катастрофа. За рік до Європи увірвалися більше мільйона прохачів притулку.

      Ми хочемо до Німеччини. Я мрію стати лікарем, але у мене вдома такої можливості немає. Ніхто не заслуговує на таке життя. Ми ж всі люди,
      – сказала втікачка з Сирії.

      Нелегали їдуть до Європи у пошуках кращого життя. Це емігранти з Африки, Азії та Близького Сходу. Сирійці, афганці, турки та іранці переправляються на європейський континент трьома шляхами: Середнім і Східним Середземномор'ям і Західними Балканами. Деякі проходять через Україну. Так вони планують через кордон потрапити в Угорщину, а вже звідти до найзаможніших країн ЄС.

      Перейти сухопутний кордон без документів неможливо. Тому біженці впадають в крайнощі і пливуть Середземним морем. Контрабандисти переправляють їх за 700 євро. Подорож не з легких – вона може тривати від 6 до 20 місяців. Люди пливуть із мінімальними запасами провізії, у повній антисанітарії і далеко не всім вдається вижити. Багато гинуть від хвороб, зневоднення, накладають на себе руки або тонуть. З початку 2018-го півтори тисячі загинули. Майже 76 тисяч потрапили до Європи Середземним морем.


      Тільки у 2018-ому до Європи Середземним морем потрапило 76 тисяч біженців

      Скільки у Європі, зокрема Україні, загалом проживає біженців і які це має наслідки – дивіться у програмі. 

      Теги: Новини України Новини політики біженці Євросоюз Кома
      Джерело: 24 канал
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