Вероятно, Беларусь таким образом хочет разведать ситуацию на границе. Это грозит также и странам ЕС, которым угрожает и Россия. Подробнее об этом рассказывает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

Смотрите также "Меня туда на смерть отправили": история пленного белоруса, воевавшего за Россию

Как 8 афганцев незаконно пробрались в Ровенскую область и при чем здесь Россия

В 2021 году, получив от Евросоюза жесткую реакцию на репрессии и ряд санкций, Александр Лукашенко заявил, что нелегалы не являются его проблемой.

Сразу после этого тысячи иностранцев пошли на штурм границ с Польшей, Литвой и Латвией. Так началась гибридная миграционная война против ЕС, которая с разной степенью активности продолжается до сих пор и не без участия Москвы. По информации польского правительства, более 90% мигрантов из Беларуси, имеют российские визы.

"И риск для Украины в тот момент также был достаточно высок. Однако, я более чем уверен, сами нелегальные мигранты не рассматривали Украину таким сложным маршрутом, чтобы попасть в страны Европы", – заметил Демченко.

Сейчас же, во время полномасштабного вторжения, на Ровенщине пограничники задержали 8 выходцев из Афганистана. Интересно, что сами иностранцы убеждали, что попали в Украину не по собственной воле.

Они понимают, что пересечь границу Украины – это крайне опасно для их жизни. И это очень сложный процесс и логистика. Однако, вероятнее всего, под давлением белорусской стороны, те, кто продолжает направлять группу нелегальных мигрантов в страны Европы, предлагают отдельным иностранцам все же попробовать использовать территорию Украины, для того, чтобы попасть в страны Европейского Союза,

– подчеркнул он.

Представитель ГПСУ отметил, что организаторам такого нелегального "путешествия" безразлична жизнь людей. У них есть одна цель – понять, могут ли мигранты незаметно обойти инженерные заграждения и военных, чтобы попасть в другие страны через Украину.

Интересно и то, что задержали нарушителей на участке, который с белорусской стороны контролируют подразделения Пинского пограничного отряда. Это преимущественно болотистая и малозаселенная местность. Пройти здесь без сопровождения практически невозможно. По словам Демченко, белорусы могут проводить своеобразное прощупывание под видом нелегалов.

Еще одно событие, которое могло побудить Минск к миграционной эскалации – запланированные на сентябрь военные учения "Запад 2025". Подобные провокации накануне совместных с россиянами маневров как раз в стиле двух диктаторов.

Это, собственно, также риск для стран Европы. Потому что мы уже видим, что и миграционным давлением, и любыми учениями, как Беларусь, так и Россия, они также угрожают и странам Европейского Союза, которые граничат с Беларусью,

– сказал он.

По информации Пограничной службы Украины, пока никаких признаков пребывания на территории Беларуси серьезных ударных группировок, нет. Однако и игнорировать тревожные сигналы точно не стоит. Риски могут возрасти в любой момент.

Кстати, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил об обострении ситуации на польско-белорусской границе из-за агрессивного поведения мигрантов. Он отметил, что это направлено на атаку на Польшу, а не на попытки найти убежище.