Военный был родом из Житомира. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Житомирский городской совет.

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Что известно о военном Михаиле Гаврилюке?

Михаил родился 7 декабря 1989 года в Житомире. Первый класс окончил экстерном, дальше знания младшей школы овладевал в Житомирской городской прогимназии №11, полное общее среднее образование получил в СОШ №8.

В Житомирском городском совете говорят, что с раннего детства парень увлекся музыкой. Фортепиано стало его утешением и верным другом.



Детство Михаила Гаврилюка / Фото Марии Гаврилюк

Он был не по годам одаренным пианистом, проявлял исключительный талант в декламаторском искусстве, выступал на сценах по всей Украине, одержал свою первую победу на Всеукраинском конкурсе юмора и сатиры имени Андрея Совы еще в 6 лет,

– рассказывают там.

А также добавляют, что его бабушка Мария Гаврилюк сыграла ключевую роль в развитии творческих способностей внука. Она учила его артистизму, была художественным руководителем и продюсером парня. Музыкальная одаренность Михаила обрамлялась ежедневными многочасовыми занятиями, обучением у лучших преподавателей.

Искусство стало смыслом его жизни. Михаил закончил Житомирский музыкальный профессиональный колледж имени Виктора Степановича Косенко с отличием, а затем – Киевскую муниципальную академию музыки имени Рейнгольда Морицевича Глиэра по направлению подготовки "Музыкальное искусство".

Он выступал с сольными концертами, виртуозно исполнял сложные произведения Листа, Рахманинова, Шопена, играл в сопровождении симфонического оркестра. Его считали будущим Святославом Рихтером. Игра Михаила на фортепиано достигла мирового уровня, особенно отличился его концерт с Артемом Ляховичем.

Однако в апреле 2022 года Михаил добровольно ушел в ТЦК. Только с четвертой попытки его зачислили в ряды защитников в одном из подразделений Нацгвардии. Впоследствии он добился перевода в боевое подразделение и отправки на передовую.



Иван Гаврилюк погиб на войне / Фото Марии Гаврилюк

Мужчина воевал на самых горячих участках фронта, в частности под Бахмутом. В 2023 году он получил ранение. Тогда врачи достали 18 обломков из его ног. Однако пройдя лечение, Михаил снова вернулся в строй.

За храбрость, доблесть и самоотверженные действия Михаил был награжден ведомственными и государственными наградами: орденом "За мужество" III степени, медалью "Честь. Слава. Государство", медалью "Ветеран войны – Участник боевых действий".

23 июля 2024 года во время выполнения боевого задания Михаил героически погиб. Он отдал свою жизнь, защищая свободу и независимость украинского государства. Только через год Герой на щите вернулся в родной город.

24 Канал выражает соболезнования родным и близким Михаила Гаврилюка. Вечная память воину!

К слову, 26 июля во время выполнения боевого задания вблизи Покровска Донецкой области погибла 20-летняя разведчица Ангелина Мартынюк. Известно, что девушка служила младшим сержантом, главным сержантом-командиром разведывательного отделения разведывательного взвода механизированного батальона.