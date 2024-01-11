Детективы НАБУ по поручению прокурора открыли стороне защиты материалы производства для ознакомления. Интересно, что 10 января 2024 года экс-голове сообщили о еще одном подозрении.

К теме Депутаты уволили председателя облсовета Тернополя Головко: его подозревают во взяточничестве

Головко сообщили о еще одном подозрении

В среду материалы следствия по экс-председателю Тернопольского облсовета выделили в отдельное производство. Также ему сообщили новое подозрение.

Действия Головко квалифицировали по двум статьям. В частности:

часть 4 статьи 368 "Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом";

часть 1 статьи 263. Заметим, что согласно Уголовному кодексу, речь идет о ношении, хранении, приобретении, передаче или сбыте огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения.

В САП добавили, что расследование в отношении заместителей председателя Тернопольской ОВА продолжается.

Кратко о деле против Головко