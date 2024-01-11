Детективы НАБУ по поручению прокурора открыли стороне защиты материалы производства для ознакомления. Интересно, что 10 января 2024 года экс-голове сообщили о еще одном подозрении.
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Головко сообщили о еще одном подозрении
В среду материалы следствия по экс-председателю Тернопольского облсовета выделили в отдельное производство. Также ему сообщили новое подозрение.
Действия Головко квалифицировали по двум статьям. В частности:
- часть 4 статьи 368 "Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом";
- часть 1 статьи 263. Заметим, что согласно Уголовному кодексу, речь идет о ношении, хранении, приобретении, передаче или сбыте огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения.
В САП добавили, что расследование в отношении заместителей председателя Тернопольской ОВА продолжается.
Кратко о деле против Головко
- В июне 2023 года тогда еще председателя Тернопольского облсовета задержали "на горячем" сразу после получения более 600 тысяч гривен.
- В САП отметили, что эти средства должностное лицо требовало за согласование и включение в перечень объектов, нуждающихся в финансировании за бюджетные средства, выполненных работ по капитальному ремонту дороги местного значения, а также дальнейшее подписание актов выполненных работ коммунальным предприятием областного совета.
- Кстати, в тот же день на вымогательстве от этого же предпринимателя почти 2 миллионов гривен разоблачили двоих заместителей председателя Тернопольской ОВА. Речь идет об Игоре Гайдуке и Игоре Демьянчуке.