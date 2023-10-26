НАБУ и САП в июне сообщили Головко подозрение во взяточничестве. Сообщается, что он вместе с сообщниками требовал почти 1,8 миллиона гривен у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ.

Смотрите также НАБУ обнародовало запись разговора чиновников из Тернопольщины, задержанных на взятке

Увольнение председателя облсовета с должности

На сессии Тернопольского областного совета 26 октября депутаты подняли вопрос увольнения нынешнего председателя Михаила Головко. По результатам тайного голосования решение принято единогласно – 51 депутат высказался "за" отстранение руководителя.

Исполнять обязанности главы обладминистрации будет Владимир Болещук – его кандидатуру предложил начальник Тернопольской ОВА Владимир Труш. Решение поддержали 49 депутатов.

Депутаты сегодня были единогласными, они уже устали от той неопределенности, от того продолжающегося с июня месяца коррупционного скандала, поэтому они сегодня пришли и разрешили этот вопрос. Я не боюсь брать на себя ответственность, я хочу, чтобы областной совет работал,

– заявил Болещук.

Сам Михаил Головко не присутствовал на заседании и голосовании – впоследствии он заявил, что его даже не приглашали. Он сообщил, что комиссия ЖКХ инициировала сессию, а инициатором был Владимир Труш.

Сессия облсовета по увольнению Головко прошла 26 октября / Тернополь

Реакция на отстранение самого Головко

Уволенный председатель облсовета назвал подозрение во взяточничестве относительно себя "брутальной провокацией" и "подставой". Он утверждает, что 24 октября сам инициировал созыв сессии – она якобы должна была состояться 8 ноября. Головко добавил, что готов был поднимать и задавать вопросы относительно себя.

Мне тяжело это назвать сессией, потому что сейчас сессии не было. По закону сессия предусмотрена на 8 ноября. Думаю, правоохранительным органам будет интересно установить, на каком основании они ее собрали сегодня. Суд даст оценку всем действиям и всем обвинениям в мой адрес,

– сказал он.

Михаил Головко утверждает, что не держится за должность. Он добавил, если депутаты хотели проголосовать за снятие его с должности, то это нужно было делать законно. Он убеждает, что прав и будет доказывать это в суде.

Детали дела Головко

26 июня 2023 года председателю Тернопольского областного совета Михаилу Головко и двум заместителям председателя Тернопольской областной военной администрации Игорю Демьянчуку и Игорю Гайдуку сообщили о подозрении во взяточничестве.

По данным следствия, они требовали почти 1,8 миллиона гривен у владельца предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского областного совета.

Высший антикоррупционный суд избрал ему мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в размере 805 200 гривен. Головко воспользовался этим, а впоследствии вернулся к работе.