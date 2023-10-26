НАБУ та САП у червні цього повідомили Головку підозру у хабарництві. Повідомляється, що він разом зі спільниками вимагав майже 1,8 мільйона гривень у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт.

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Звільнення голови облради з посади

На сесії Тернопільської обласної ради 26 жовтня депутати порушили питання звільнення нинішнього голови Михайла Головка. За результатами таємного голосування рішення прийняте одноголосно – 51 депутат висловився "за" відсторонення очільника.

Виконувати обов’язки голови обладміністрації буде Володимир Болєщук – його кандидатуру запропонував начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш. Рішення підтримали 49 депутатів.

Депутати сьогодні були одноголосними, вони вже втомилися від тієї невизначеності, від того корупційного скандалу, який триває від червня місяця, тому вони сьогодні прийшли і розв'язали це питання. Я не боюся брати на себе відповідальності, я хочу, щоб обласна рада працювала,

– заявив Болєщук.

Сам Михайло Головко не був присутнім на засіданні та голосуванні – згодом він заявив, що його навіть не запрошували. Він повідомив, що комісія ЖКГ ініціювала сесію, а ініціатором був Володимир Труш.

Сесія облради щодо звільнення Головка пройшла 26 жовтня / Суспільне Тернопіль

Реакція на відсторонення самого Головка

Звільнений голова облради назвав підозру у хабарництві щодо себе "брутальною провокацією" та "підставою". Він стверджує, що 24 жовтня сам ініціював скликання сесії – вона нібито мала відбутися 8 листопада. Головко додав, що готовий був порушувати і ставити питання щодо себе.

Мені важко це назвати сесією, тому що нині сесії не було. Згідно з законом, сесія передбачена на 8 листопада. Думаю, правоохоронним органам буде цікаво встановити, на якій підставі вони її зібрали сьогодні. Суд дасть оцінку всім діям і всім звинуваченням на мою адресу,

– сказав він.

Михайло Головко стверджує, що не тримається за посаду. Він додав, якщо депутати хотіли проголосувати за зняття його з посади, то це треба було робити законно. Він переконує, що правий і буде доводити це в суді.

Деталі справи Головка

26 червня 2023 голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації Ігорю Дем'янчуку та Ігорю Гайдуку повідомили про підозру у хабарництві.

За данними слідства вони вимагали майже 1,8 мільйона гривень у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради.

Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 805 200 гривень. Головко скористався цим, а згодом повернувся до роботи.