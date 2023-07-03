На "пропозиції" журналістів піти у відставку Головко відповів, що для цього немає підстав, адже він не підсудний, а підозрюваний. Зауважимо, що він вийшов з-під варти під заставу.
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Головко відкинув звинувачення
Після повернення на робоче місце Головко дав коротку пресконференцію для ЗМІ стосовно затримання НАБУ.
Ніякого хабаря не було. Я ніколи не брав і не буду. Свої слова можу підтвердити, якщо буде потрібно, і на детекторі брехні,
– заявив Головко.
За його словами, він вже повернувся на своє робоче місце, позаяк відстороненим від обов'язків він не був.
Тернопільських чиновників підозрюють у хабарництві: головне про справу
- НАБУ та САП затримали "на гарячому" голову Тернопільської облради з партії ВО "Свобода" Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації – Ігоря Дем'янчука і Ігоря Гайдука.
- ВАКС призначив Головку два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тисячі гривень. Згодом стало відомо, що голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка звільнили з-під варти. За нього внесли заставу.
- У суді Головко назвав хабар провокацією і підставою.