На "предложения" журналистов уйти в отставку Головко ответил, что для этого нет оснований, ведь он не подсудим, а подозреваем. Заметим, что он вышел из-под стражи под залог.
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Головко отверг обвинения
По возвращении на рабочее место Главко дал краткую пресс-конференцию для СМИ относительно задержания НАБУ.
Никакой взятки не было. Я никогда не брал и не буду. Свои слова могу подтвердить, если потребуется, и на детекторе лжи,
– заявил Головко.
По его словам, он уже вернулся на свое рабочее место, поскольку отстранен от обязанностей он не был.
Тернопольских чиновников подозревают во взяточничестве: главное о деле
- НАБУ и САП задержали "на горячем" председателя Тернопольского облсовета из партии ВО "Свобода" Михаила Головко и двух заместителей председателя Тернопольской военно-гражданской администрации - Игоря Демьянчука и Игоря Гайдука.
- ВАКС назначил Головке два месяца ареста или залог в размере 805 тысяч гривен. Впоследствии стало известно, что главу Тернопольского областного совета Михаила Головко уволили из-под стражи. За него внесли залог.
- В суде Головко назвал взятку провокацией и основанием.