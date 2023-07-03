На "предложения" журналистов уйти в отставку Головко ответил, что для этого нет оснований, ведь он не подсудим, а подозреваем. Заметим, что он вышел из-под стражи под залог.

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Головко отверг обвинения

По возвращении на рабочее место Главко дал краткую пресс-конференцию для СМИ относительно задержания НАБУ.

Никакой взятки не было. Я никогда не брал и не буду. Свои слова могу подтвердить, если потребуется, и на детекторе лжи,

– заявил Головко.

По его словам, он уже вернулся на свое рабочее место, поскольку отстранен от обязанностей он не был.

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