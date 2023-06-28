У середу, 28 червня, Головка взяли під варту на два місяці, однак з правом внесення застави у розмірі 805 тисяч гривень. Відповідне рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд (ВАКС).

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Прокурори просили більше

Власне, прокурори у цій справі вимагали, аби суд призначив розмір застави на суму в 13 мільйонів гривня. Натомість адвокат Головка вважає, що така вимога була "нонсенсом", оскільки в обвинувачуваного "четверо дітей, дружина, що не працює".

Як пишуть у Центрі протидії корупції, підтримати свого однопартійця прийшла членкиня ВО "Свобода", народна депутатка Верховної Ради Оксана Савчук. Вона висловила згоду взяти Головка на поруки.

Поручительство за нього дасть можливість йому продовжувати свій захист згідно зі законодавством і перебувавати в країні,

– зазначила народна обраниця.