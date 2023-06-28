У понеділок, 26 червня, правоохоронці запідозрили в отриманні неправомірної вигоди, зокрема, заступників Труша Ігоря Дем'янчука та Ігоря Гайдука. Також було затримано голову обласної ради Михайла Головка.

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Труш каже, що "не причетний"

Очільник регіону констатував, що співробітники з НАБУ належним чином проводили слідчі дії. Зокрема, вони обшукали приміщення військової адміністрації, та сама ОВА цьому сприяла.

Ми надали ще ряд документів, яких потребували працівники НАБУ. Тобто ми сприяємо і НАБУ, і слідчим, і працівникам поліції,

– сказав Труш.

Водночас він не відповів на запитання, чи проводились обшуки в його домі, обґрунтувавши це таємницею слідства. Однак, за його словами, до цієї, імовірно, корупційної схеми він не причетний.

Якби я мав стосунок до цієї справи, я б тут біля вас не стояв сьогодні. Якби я міг знати про цю схему, я повинен був би про неї заявити одразу,

– наголосив посадовець.

Окрім того, Труш зауважив, що від березня 2023 року обидва його заступники, яких затримали правоохоронці, нібито не виконували посадових обов'язків, адже пішли служити в Збройні Сили.

Важливо! У повідомленні НАБУ чітко вказані посади і Гайдука, і Дем'янчука. Себто там вони зазначені саме як заступники голови Тернопільської ОВА. До речі, Дем'янчука уже взяли під варту, але з можливістю внесення застави у 805 тисяч гривень.

Чому глава ОВА міг знати про "схему"

Чи винен Труш, чи має причетність до цієї справи – вирішуватимуть лише правоохоронці та суд. Однак неправильно було б не згадати про запис, який опублікувало НАБУ. Власне, у ньому один з ексзаступників голови Тернопільської ОВА – скоріш за все, Дем'янчук – згадує ім'я, ймовірно, саме Володимира Труша.

Отже, чоловік на відео, заявник, каже про те, що його хвилює, аби "потім не було нюансів" через те, що вони роблять. Тоді перший заступник голова ОВА відповідає, що, мовляв, "усе нормально", адже він "поспілкувався з Володькою".

Зверніть увагу! У правоохоронних органах припускають, що йдеться саме про "Володьку Труша".

Також зі запису чути, що цей "загадковий" Володя – "готовий", "дав команду", і йому треба віддати "половину".

Запис розмови тернопільских чиновників: відео НАБУ (про "Володю" орієнтовно з 3 хвилини)

Суть справи

Як пишуть правоохоронці, тернопільські посадовці вимагали близько 2,4 мільйона гривень у підприємця. За це вони обіцяли йому, що комунальне підприємство Тернопільської обласної ради підпише акт виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів.

За ці кошти посадовці також обіцяли погасити борг Тернопільської ОВА перед його ТОВ за роботи, які були виконані та прийняті у 2022 році,

– констатували в НАБУ.

Там також зазначили, що слідство ведеться за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України. У ній йдеться про підкуп особи, яка надає публічні послуги.

Як "Свобода" виправдовує Головка

Не чесно було б не згадати про одного з трьох фігурантів цієї справи, ім'я якого останніми днями найгучніше в ЗМІ. Йдеться про голову облради Михайла Головка, який нібито з двома "ексзаступниками" Труша причетний до "схеми".

Важливо, що він належить до Всеукраїнського об'єднання "Свобода" – зараз ця політична сила намагається виправдати Головка.

У пресслужбі ВО заявляють, що мають нетерпимість до корупції, але "останнім часом Михайло Головко отримував багато погроз з боку агресивних активістів московського патріархату" через те, що боровся проти цієї церкви.

Сподіваємося, що патріотична і принципова позиція Михайла Головка не стане підставою для політичної розправи над ним,

– написали у "Свободі".

Насправді не дуже зрозуміло, як боротьба з УПЦ МП Головка має стосунок до його імовірної корупційної діяльності. Натомість цікаво, що однопартієць затриманого чиновника, мер Тернополя Сергій Надал переконаний, що якщо НАБУ затримало Головка, то на це, очевидно, були підстави.

Наостанок зауважимо, що сам Надал, ймовірно, не святий. Його НАЗК запідозрило в преміювання самого себе.