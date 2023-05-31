В Прикарпатье простились с бойцом 67-й отдельной механизированной бригады Михаилом Яворским. Траурный кортеж в Богородчанах люди встречали на коленях.

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Погиб защитник под Кременной, в Луганской области под массированным артобстрелом врага.

Он еще успел вывести двух тяжелораненых контуженных ребят на запасные позиции, и вернулся назад. Он мог остаться, но вернулся,

– рассказал военный капеллан.

Михаил тайком уехал на войну

Михаил Яворский имел позывной "Чикаго", потому что около 20 лет прожил в Соединенных Штатах. Имел американское гражданство и работу программиста, но с начала полномасштабной войны втихаря от родных уехал защищать родину.

Нас так воспитывали родители. Он хотел сделать это еще в 2014 году. Но мама и жена смогли остановить. На этот раз он никому ничего не сказал. Нас как раз тогда не было в Чикаго. Он собрал чемодан и уехал,

– вспомнила сестра Зоряна для ТСН.



Михаил хотел служить именно в ВСУ / Фото из фейсбука Зоряны Яворской

Хотел служить именно в ВСУ

"Миша сделал все для того, чтобы войти в ряды ВСУ, а не в иностранный легион, потому что для него было важно воевать бок о бок именно с украинскими воинами и он не хотел никаких поблажек. Миша всегда вызывался на самые опасные задачи. Как сказал его командир, он всегда чувствовал себя очень уверенно, когда Миша был рядом, потому что он никогда не прятался за чужими спинами, а наоборот прикрывал других своей спиной",

– рассказала сестра Звездная.

Хорошо сознавал, что делает

Мама же погибшего бойца рассказала, что даже болезнь его не сдержала: он был на кроворазжижающих уже 5,5 лет.

В то же время, у него первая группа, минус кровь – он хорошо осознавал, чем ему это грозит. И я не думала, что он уедет. Война началась 24-го, 26-го он полетел в Украину,

– отметила женщина.

Он понимал, что большой войны с оккупантом Украины не избежать, говорят родные: готовился, ходил в спортзал, с оружием знаком еще с юношеских лет, 4 года служил в армии НАТО.

"Как такая маленькая Украина сможет выстоять перед таким великим врагом. Он говорил, что Украина покажет России такую взбучку, что она десятилетиями будет приходить в себя", - добавляет сестра.