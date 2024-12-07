О трагической потере рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение Тульчинской районной государственной администрации.

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Что известно о воине

Михаил Котюжанский, 2002 года рождения, родом из села Заболотное Крыжопольской громады, служил старшим солдатом и снайпером второй категории в роте специального назначения.

12 ноября, во время выполнения боевого задания недалеко от населенного пункта Колесниковка Купянского района Харьковской области, он пропал без вести в результате артиллерийского обстрела врага. Тело Героя нашли 2 декабря во время поисковых мероприятий.

24 Канал выражает глубокие соболезнования родным и близким Михаила.