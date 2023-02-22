Так, Кучук подозревается в участии в преступной организации, которая держала на контроле чиновников Одесского городского совета, бюджетные расходы города и деятельность местных коммунальных предприятий. Кстати, ранее трем заместителям Труханова сообщили о подозрении.

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Суд заочно арестовал Кучука

21 февраля была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей одному из участников преступной организации – бывшему первому заместителю городского головы Одессы Михаилу Кучуку.

После задержания чиновника и его доставки к месту проведения досудебного расследования, судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.



Арестованный Михаил Кучук / фото "Думская"

В чем обвиняют Кучука

С 2021 года участники преступной организации контролировали вопросы застройки в Одессе, распоряжения средствами местного бюджета, а также деятельность коммунальных предприятий и их взаимодействие с частным сектором рынка.

Так, преступная организация держала под контролем все значительные бюджетные расходы Одессы и согласовывала основные вопросы повестки сессий Одесского городского совета. Для реализации преступных действий злоумышленники наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета, которые обеспечивали принятие нужных решений органом местного самоуправления.

Напомним, что первый заместитель Труханова, в частности, контролировал деятельность подчиненных управлений – главных распорядителей средств и предоставлял руководителям указания о временной остановке расчетов за ремонт дорог в городе. Это создавало искусственные условия для получения преступной организацией взятки от подрядчика за возобновление выплат.

Также подозреваемый положительно голосовал в составе исполнительного комитета за решения, которыми устанавливались тарифы на обращение с твердыми бытовыми отходами в Одессе и изменения в бюджет, отвечавшие интересам преступной организации.