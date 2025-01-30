Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эфире 24 Канала отметил, что план, который распространяется в медиа, на самом деле написан Россией и является фикцией. В нем нет ничего о том, что платит или отдает Россия, вместо этого есть только перечень того, от чего отказывается Украина.

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"Очевидно, что подобных "планов" будет еще много – будут попытки изменить акценты. Но все они построены на концепции: давайте устроим "Афганистан 2.0" для Соединенных Штатов и Европы. Цель этих планов – унизить тех, кто поддерживает Украину в ее борьбе за права", – сказал Михаил Подоляк.

Цель России – унизить партнеров Украины

Он добавил, что все, что прописано в "плане", уже неоднократно заявлялось Россией ранее. Это исключительно российские желания и ее интерпретации финала войны. Завершение войны на условиях этого "плана", означает полное унижение и обнуление репутации евроатлантического сообщества.

В таком случае получается, что Россия доминирует, правил больше нет, и все выполняется только по ее указаниям. Далее она начнет претендовать на новые территории и возрождать концепцию своего доминирования на постсоветском пространстве и в странах Варшавского договора. Она будет настаивать на отодвижении баз НАТО где-то до Западного Берлина,

– сказал Подоляк.

Советник главы Офиса Президента Украины добавил, что некоторые заявляли, что США якобы хотят этот "план" реализовать.

"Если США действительно этого хотят, то это означает, что они отказываются от статуса доминирующей страны, которая гарантирует определенные правила. Да, эти правила сегодня выполняются не на 100%, но этот "план" – это полное обнуление репутации США", – подытожил Подоляк.