Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение дипломата.

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"100-дневный план"

Маркарова рассказала, что за последние дни многие спрашивали ее частным образом, есть ли какая-то правда в так называемом "конкретном плане за 100 дней".

Дипломат объяснила, что сразу подумала об ИПСО, как только увидела дату 9 мая.

При этом для меня очевидно было что это вброс, как только я увидела что план должен привести к чему-то до 9 мая. Нет такой даты в историческом и информационном пространстве США вообще,

– отметила она.

Она добавила, что "и даже 8 мая к Мемориалу 2 мировой войны я – единственный посол, который приходит с командой все 4 года моего Посольского служения возлагать венок и выступать". По ее словам, прошлом году присоединился Посол Франции, потому что была круглая дата – DDay, а перед тем 3 года была только Украина.

"Поэтому как только видите, что якобы "американцы что-то предлагают к 9 мая" – можете смело включать критическое мышление", – резюмировала госпожа посол.