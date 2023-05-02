Однако оккупанты уже разыскали юношей с видео и заставили их извиниться "перед русским народом и Россией". Добавим, что ребятам всего по 16 лет.
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Как отреагировали в ОП
Советник Главы ОП Михаил Подоляк спрогнозировал такое развитие происшествия. По его словам, такие поступки, собственно, и характеризуют Россию.
Понятно, что через несколько дней, если не сегодня, появится видео из отделения милиции с "искренними извинениями", подростков будут выгонять из школ, а на их родителей будут возбуждать уголовные дела. Вопрос в том, нужны ли такие репрессии в "искренне пророссийской среде",
– говорится в посте.
Подоляк отметил, что один из извечных фейковых аргументов жертв российской пропаганды в Европе состоит в том, что Крым – это Украина, но его население пророссийское.
Вместо этого подобные ролики транслируют обратное – в Крыму с нетерпением ждут ВСУ.
Юношу из Ялты заставили извиниться: смотрите видео
Партизаны в Крыму обещают расплату оккупантам
- Партизанское движение "Атеш", созданное украинцами и крымскими татарами, опубликовало интересное видео. На нем участники движения "передают привет" оккупантам в Симферопольской администрации.
- "Пропагандисты утверждают, что никакого подпольного движения в Крыму нет. Но на то они и пропагандисты, которые отрабатывают свои грязные деньги. Но будут говорить совсем обратное, когда за ними придут!" – говорится в сообщении.
- Партизаны отмечают, что они будут продолжать разведку на оккупированных территориях и следить за коллаборантами.