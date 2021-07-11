Ежемесячно политик и певец получает около 16 тысяч гривен. Правда, точной суммы Михаил Поплавский не знает, ведь этими деньгами распоряжаются его помощники. По его словам, пенсия "идет сразу".

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Еще месяц назад Поплавский обещал вскоре завершить музыкальную карьеру и карьеру ректора Киевского университета культуры и искусств. Учитывая то, что он выпускает хит за хитом, пока его отставка откладывается.

Однако он обещает: когда станет настоящим пенсионером, будет посвящать больше времени внуку Егору и ходить на рыбалку. Тогда как отходить от ресторанного, гостиничного и аграрного бизнеса Михаил Поплавский не планирует.

"Нужно себя пожалеть", – признался знаменитость.