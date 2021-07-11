Щомісяця політик і співак отримує близько 16 тисяч гривень. Щоправда, точної суми Михайло Поплавський не знає, адже цими грішми розпоряджаються його помічники. За його словами, пенсія "йде одразу".

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Ще місяць тому Поплавський обіцяв невдовзі завершити музичну кар'єру та кар'єру ректора Київського університету культури і мистецтв. З огляду на те, що він випускає хіт за хітом, наразі його відставка відтерміновується.

Однак він обіцяє: коли стане справжнім пенсіонером, буде присвячувати більше часу онуку Єгору та ходитиме на риболовлю. Тоді як відходити від ресторанного, готельного й аграрного бізнесу Михайло Поплавський не планує.

"Потрібно себе пожаліти", – зізнався знаменитість.