В частности, это произошло во время того, как медик спас своего побратима. За время войны юноша сохранил жизнь многим своим товарищам, с которыми он служил в армии.

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Михаил Шиш погиб на войне

Михаил Шиш родился 19 сентября 2003 года в городе Дубровица Ровенской области. Там он в 2020 году окончил местный лицей.

Директор Дубровицкого лицея Владимир Кушнир первым сообщил о смерти молодого человека. В частности, он объявил траур в учебном заведении, чтобы почтить память погибшего выпускника.

Соболезнование маме Натальи Анатольевне – учительнице трудового обучения, воспитавшей Героя Украины. Царство небесное Михаилу. Он навсегда останется в нашей памяти,

– отметил Кушнир.

Впоследствии боевой медик пошел учиться в Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского. Однако полное высшее образование получить он не успел.



Михаил Шиш погиб на фронте / Фото из фейсбука Михаила Шиша

Внештатная советница городского головы Ровно по медицинским вопросам Татьяна Воронцова описала юношу, как искусного, любознательного, умного и мотивированного. Она подчеркнула, что юноша интересовался нововведениями, все отрабатывал, хотя и так уже многое знал.

Воронцова отметила, что буквально неделю назад Шиш, уже служивший на передовой, приглашал ее приехать потренировать новобранцев из его подразделения в район Лимана в Донецкой области. Однако женщина должна ему отказать, потому что имела уже запланированы другие учения.

"Почему-то в такие моменты возникает ощущение, что что-то не доделало, недоучило, не натренировало, хотя понимаю, что на войне может быть разное. Но так трудно терять тех, кто был мотивирован, воевал, спасал, знал хорошо, как спасти жизнь, но погиб", – написала советница.

Сам боевой медик погиб на фронте 12 ноября. Соучредитель и координатор проектов тактической медицины благотворительного фонда Leleka Foundation Юрий Кубрушко и советник председателя Ровенского райсовета Павел Дутко, работавшие с парнем, также выразили соболезнования после известия о гибели Шиша.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с потерей боевого медика на фронте.

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