Известно, что он был старейшим бойцом в батальоне – 1952 года рождения. Несмотря на почтенный возраст, Николая Николаевича еще на "МастерШефе" звали "энерджайзер".

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Умер военный инструктор

В Украине на 72 году жизни скончался инструктор полка имени Кастуся Калиновского Николай Молоков. Он был старейшим бойцом в белорусском батальоне и специализировался на военной разведке. Мужчина был россиянином по происхождению, имел украинское гражданство, а в белорусском батальоне чувствовал себя на своем месте.

Николай Молоков также известен как участник шестого сезона телепередачи "МастерШеф".

Николай Николаевич стал участником программы в 2016 году / СТБ

Как рассказывал сам Николай Николаевич, он окончил 10 классов, затем отслужил срочную службу, поступил в училище и прошел путь от лейтенанта до полковника в армии. Более двух лет он воевал в Афганистане, а в 1994 году ушел из армии. Некоторое время работал частным предпринимателем и даже построил 4-звездочный отель "Рейкарц" в Житомире.

В 2014 году, по словам мужчины, он обманул военкомат, чтобы снова пойти в армию. Николай Молоков год служил инструктором по выживанию в полку "Азов". После этого он захотел сменить обстановку – поскольку умел готовить и любил это, решил попробовать себя на "МастерШеф-6".

Рассказ Николая Молокова о службе: смотрите видео

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