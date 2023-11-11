Відомо, що він був найстаршим бійцем у батальйоні – 1952 року народження. Попри поважний вік, Миколу Миколайовича ще на "МастерШефі" кликали "енерджайзер".

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Помер військовий інструктор

В Україні на 72 році життя помер інструктор полку імені Кастуся Калиновського Микола Молоков. Він був найстаршим бійцем у білоруському батальйоні та спеціалізувався на військовій розвідці. Чоловік був росіянином за походженням, мав українське громадянство, а в білоруському батальйоні відчував себе на своєму місці.

Микола Молоков також відомий як учасник шостого сезону телепередачі "МастерШеф".

Микола Миколайович став учасником програму у 2016 році / СТБ

Як розповідав сам Микола Миколайович, він закінчив 10 класів, потім відслужив строкову службу, вступив до училища і пройшов шлях від лейтенанта до полковника в армії. Понад два роки він воював в Афганістані, а 1994 року пішов з армії. Певний час працював приватним підприємцем, та навіть побудував 4-зірковий готель "Рейкарц" у Житомирі.

У 2014 році, за словами чоловіка, він обдурив військкомат, щоб знову піти до армії. Микола Молоков рік служив інструктором з виживання у полку "Азов". Після цього він захотів змінити обстановку – оскільки вмів готувати та любив це, вирішив спробувати себе на "МастерШеф-6".

Розповідь Миколи Молокова про службу: дивіться відео

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