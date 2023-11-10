Герой прийняв свій останній бій на Запоріжжі. Захисник виконував бойове завдання та отримав смертельне поранення.
До слова "Ім'я полеглого захисника викарбовано на серці України": на фронті загинув Володимир Король
Герой повернеться додому "на щиті"
Страшна звістка у нашій громаді – "на щиті" додому повертається Тарас Павлович Лозовий. Він був старшим солдатом, оператором відділення управління командира батареї мінометної батареї І механізованого батальйону військової частини,
– зазначено у дописі міської ради.
10 листопада, тіло Героя зустріли земляки та близькі на малій батьківщині.
Як йдеться у повідомленні міської ради церемонія прощання відбудеться у суботу, 11 листопада, у селі Суходоли Бродівського району о 12:00.
Втрати України у війні
- На Запоріжжі поліг Марк Данилюк. Герою назавжди буде 22 роки. Захисник був родом з Ковеля Волинської області.
- У Донецькій області загинув командир взводу та майстер–сержант Віталій Павлюк, виконуючи бойове завдання.
- Матрос Андрій Завгородній, не повернувся з бойового завдання в населеному пункті, який розташований на лівому березі Херсонщини та наразі не контролюється Збройними Силами України.