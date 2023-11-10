Герой прийняв свій останній бій на Запоріжжі. Захисник виконував бойове завдання та отримав смертельне поранення.

До слова "Ім'я полеглого захисника викарбовано на серці України": на фронті загинув Володимир Король

Герой повернеться додому "на щиті"

Страшна звістка у нашій громаді – "на щиті" додому повертається Тарас Павлович Лозовий. Він був старшим солдатом, оператором відділення управління командира батареї мінометної батареї І механізованого батальйону військової частини,

– зазначено у дописі міської ради.

10 листопада, тіло Героя зустріли земляки та близькі на малій батьківщині.

Як йдеться у повідомленні міської ради церемонія прощання відбудеться у суботу, 11 листопада, у селі Суходоли Бродівського району о 12:00.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя. Світла пам'ять.

Втрати України у війні