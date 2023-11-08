Про трагічну втрату повідомив Макарівський селищний голова Вадим Токар. Він також повідомив, що церемонія прощання з Героєм відбудеться 8 листопада.

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"Поповнив лави Небесного війська"

Володимир Король родом із села Мотижин, що у Бучанському районі Київської області. Він був штаб-сержантом, водієм-санітаром медичного пункту танкового батальйону військової частини А2167. Герой ніс службу поблизу населеного пункту Єлизаветівка Донецької області.

На жаль, захисник загинув під час виконання бойового завдання 3 листопада 2023 року.

Звістки про смерть українських захисників завжди є важкими й болісними… Ще один військовий, ще один наш земляк, котрий воював за мир та свободу України, пішов від нас. 3 листопада, під час виконання бойового завдання, лави Небесного війська поповнив наш Герой Володимир Олександрович Король. Ще одне ім'я полеглого захисника викарбовано на серці України…

– прокоментував болючу втрату Токар.

Сільський голова уточнив, що відспівування та поховання Героя відбудеться 8 листопада у рідному селі Мотижин. Токар закликав Макарівську громаду гідно провести Героя в останню путь, адже Володимир віддав найдорожче за українців.



Володимир Король загинув у боях за Україну / Фото Вадим Токар

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя. Світла пам'ять

Трагічні втрати України у війні