Про трагічну втрату повідомив Макарівський селищний голова Вадим Токар. Він також повідомив, що церемонія прощання з Героєм відбудеться 8 листопада.
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"Поповнив лави Небесного війська"
Володимир Король родом із села Мотижин, що у Бучанському районі Київської області. Він був штаб-сержантом, водієм-санітаром медичного пункту танкового батальйону військової частини А2167. Герой ніс службу поблизу населеного пункту Єлизаветівка Донецької області.
На жаль, захисник загинув під час виконання бойового завдання 3 листопада 2023 року.
Звістки про смерть українських захисників завжди є важкими й болісними… Ще один військовий, ще один наш земляк, котрий воював за мир та свободу України, пішов від нас. 3 листопада, під час виконання бойового завдання, лави Небесного війська поповнив наш Герой Володимир Олександрович Король. Ще одне ім'я полеглого захисника викарбовано на серці України…
– прокоментував болючу втрату Токар.
Сільський голова уточнив, що відспівування та поховання Героя відбудеться 8 листопада у рідному селі Мотижин. Токар закликав Макарівську громаду гідно провести Героя в останню путь, адже Володимир віддав найдорожче за українців.
Володимир Король загинув у боях за Україну / Фото Вадим Токар
Трагічні втрати України у війні
- У мережі повідомляють, що на фронті загинув одесит Юрій Глодан. Чоловік пішов на фронт після того, як російська ракета вбила його дружину, тримісячну доньку та тещу. Відомо, що Герой проходив службу в 3-й окремій штурмовій бригаді. Втім, рідні не вірять у загибель Юрія. Батьки Героя заявили, що не отримували звістки про смерть сина, тому новини у ЗМІ стали для них шоком. Нині вони очікують на результати експертизи.
- На фронті загинув пластун і журналіст з Рівного 37-річний Тарас Давидюк. Герой загинув 3 листопада 2023 року на околицях Роботиного в Запорізькій області.
- У боях за Україну загинув Володимир Москаль. Він виконував бойове завдання поблизу населеного пункту Роботине на Запорізькому напрямку.