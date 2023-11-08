Нині сім'я Богодвид намагається довести, що у труні – не їхній син. Мати Героя наголошує, що хоче знайти власного сина – живим або мертвим.

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Рідним у труні привезли тіло іншого захисника

Мама загиблого захисника Ольга Богодвид розповіла, що її син Роман отримав повістку 4 вересня, вже 6 вересня чоловіка відправили до Чернігова. Роман був стрільцем-санітаром у другому механізованому відділенні третього механізованого взводу сьомої механізованої роти третього механізованого батальйону. Як розповіли рідні, він вивозив поранених захисників з поля бою.

Відомо, що Роман пробув у Чернігові близько 2 тижнів. Після цього його батальйон відвезли на передову. Перед цим Роман зателефонував рідним і повідомив, що кілька днів не буде виходити на зв'язок. Згодом рідні Романа отримали сповіщення, що захисник загинув 28 жовтня 2023 року поблизу Богданівки у Бахмутському районі через влучання російської ракети.

5 листопада сім'я Богодвид мала поховати Романа. У рідне село Дриглів привезли труну з захисником, але коли рідні відкрили її, то побачили – у ній лежав зовсім інший Герой.

У нього щетина була світлою, із сивиною, а у цього чоловіка – чорна. І нігті у мого сина були інші – круглі. Ми труну знову у морг завезли. Там ще раз дивилися на нього, знявши одяг. У мого сина волосся було на грудях. А у цієї дитини, яка лежала у труні, тіло чисте, біле,

– розповіла мама Ольга.

Вона наголосила, що докладе усіх зусиль, аби знайти свого сина живим або мертвим. Адже, якщо Роман загинув, захищаючи Україну, то рідні хочуть гідно поховати Героя.

Дружина Романа Лілія Мескович розповіла, що першим відкрив труну брат загиблого захисника. Жінка зізнається, що не змогла зайти й подивитися. Коли брат Романа вийшов з будинку, то заявив – у труні лежить тіло іншого чоловіка. Тоді всі рідні були шоковані й пішли на упізнання. Лідія також пригадує, що їй передали речі з передової, які нібито належали Роману. Там був компас, ланцюжок та обручка. Тоді жінка здивувалася, адже це були речі не її чоловіка.

"Я подивилася на них біля моргу і сказала, що це речі не мого чоловіка. Можливо, їх знайшли на полі бою й от із цією людиною, що в труні, привезли. Мені сказали, що ця обручка була на пальці мого чоловіка, але ми обручки ніколи не носили, хоча й були одружені. Тож, сумніву не було: у труні не мій чоловік. Я віддала ці речі у поліцію – мені чужого не потрібно", – розповіла Лілія.

Сестра Романа Аліна також шокована. За її словами, родину почали запевняти, мовляв, на поховання привезли саме Романа Богодвида. Це ще більше обурило жінку, адже вона почала заявляти, що вони виросли разом і як вона могла не впізнати рідного брата. Крім того, Роман мав шрам на обличчі – у 14 років його покусала собака. У захисника, який був у труні, цього шраму не було.

Кажу їм: "Ось мій Роман, а у труні лежить не він". А вони доводять, що то Роман і все. Мама тут стоїть, плаче, горе в нас, а вони нервують, що ми не хочемо хоронити загиблого. А кого ми маємо хоронити? Як ми сьогодні маємо підійти й попрощатися? З ким, якщо ми навіть не знаємо цю людину?

– говорить сестра загиблого захисника.

Як коментують інцидент в ТЦК

На трагедію відреагували у Житомирському територіальному центрі комплектації та соціальної підтримки. Комісар Олег Клок заявив, що труну із загиблим бійцем не відкривали й бачили лише свідоцтво про смерть.

"Сповіщення надійшло на нього, розумієте. Прізвище, ім'я, дата, рік народження – все збігається", – заявив комісар ТЦК.

Заступник начальника з морально-психологічного забезпечення Житомирського ТЦК Олександр Рець припустив, що міг спрацювати людський фактор.

Усі процедури, які стосуються доставки тіл загиблих військовослужбовців та їх поховання, відбуваються згідно із нашими документами. Ми керуємося, в основному, інструкцією з організації поховання військовослужбовців. Там все чітко розписано: хто за що відповідає, хто що має зробити, в який час і як. У такому випадку треба розбиратися,

– наголосив Рець.

Він також пояснив, що тепер тіло мають повернути назад до моргу для зберігання. Рідні Романа мають написати заяву до поліції й за цим фактом відкриють кримінальне провадження про зникнення людини. У рамках розслідування будуть проводити експертизи ДНК, які й підтвердять слова сім'ї Богодвид.