Подруга родини Альона Бабіна розповіла 24 Каналу, що офіційного підтвердження смерті Юрія наразі немає.

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Рідні досі чекають на тест ДНК

Альона Бабіна розповіла, що Юрій Глодан зник безвісти на початку вересня. Новина про те, що Юрій буцімто помер, стала для матері захисника шоком.

Вона зазначила, що матері Юрія повідомили про те, що тіло знайшли. Однак ще необхідно дочекатися тестів ДНК, щоб точно з'ясувати, чи це справді він. Поки що тест не підтвердився, тож рідні сподіваються, що це не його тіло.

Я не розумію, чому люди взяли на себе таку відповідальність і зробили розголос,

– сказала Альона.

Подруга сім'ї обурена і звернула увагу на те, що навіть якщо Юрій і справді загинув, спершу про це повинні були б дізнатися рідні. І вже вирішувати, чи надавати цьому розголосу.

Це негарно і не по-людськи, це неповага до їхньої родини, горя та приватного життя,

– додала дівчина.

Що відомо про Юрія Глодана 23 квітня 2022 росіяни випустили 23 квітня 2022 росіяни випустили ракету по житловому будинку в Одесі. Тоді загинули 8 людей, серед яких були дружина, теща й тримісячна донечка Юрія. Чоловік в цей час був в магазині і коли повернувся, його світ був зруйнований. Після цього він пішов служити в ЗСУ.

5 листопада у соцмережах з'явилося повідомлення про гибель чоловіка. Про те, що Юрій помер, заявив співвласник мережі кондитерських магазинів та кафе Make My Cake – Олександр Яковенко. В одній із цих кондитерських Глодан працював до загибелі своєї родини. Після цього про смерть захисника повідомив і очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.