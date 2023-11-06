Наразі по всій Дніпропетровській області триває повітряна тривога. 24 Канал закликає жителів Дніпропетровщини піти в укриття, адже це може вберегти від небезпеки та полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Вибух пролунав у Дніпропетровській області

Повітряні сили оголосили повітряну тривогу в Дніпропетровській області о 18 годині 58 хвилин. Зокрема, тоді там попереджали про ракетну небезпеку з боку російських загарбників.

Згодом з'ясувалося, що в області зафіксували ворожий безпілотний літальний апарат. По російському повітряному об'єкту вже відпрацювали українські військові.

Дніпропетровська область – працює ППО по ворожому БпЛА,

– сказали у Повітряних силах.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте у нашому телеграмі.

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